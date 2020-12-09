Пекин, , 12:56 — REGNUM Продажи Tesla Model 3 китайской сборки выросли на местном рынке на 78% в ноябре 2020 года по сравнению с показателями реализации в предыдущие месяцы. Об этом сообщает на портале Teslarati.

Всего в прошлом месяце в Китае было продано 21 604 модели Tesla Model 3. Это при том, что в среднем в месяц на китайском авторынке продается от 10 до 12 тыс. электрокаров Model 3.

В октябре на Gigafactory в Китае впервые было выпущено свыше 20 тыс. электрокаров. Это позволило начать экспорт электрифицированных моделей американской марки на европейский авторынок.

Ожидается, что Tesla Model 3 будет пользоваться в Китае ещё большим спросом после того, как была запатентована обновленная версия этой модели в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Tesla Model 3 является вторым по популярности электрокаром на китайском авторынке после Hongguang Mini.

Напомним, производство электрокаров Tesla Model 3 началось в Шанхае на новой Gigafactory в декабре 2019 года.

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