Барнаул, , 12:48 — REGNUM Агропромышленный комплекс Алтайского края работал и работает в условиях распространения коронавирусной инфекции и режима ЧС из-за засухи, но тем не менее сумел обеспечить себя достаточным количеством зерновых культур. Об этом в ходе совещания краевого правительства сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. Его слова цитирует пресс-служба алтайского губернатора.

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По итогам экспертизы гибель сельхозкультур была подтверждена в 30 районах, ущерб по прямым понесенным затратам составил свыше 617 миллионов рублей. Но наряду с этим в крае было получено 3,9 миллиона тонн зерна в зачетном весе.

«Этого достаточно для обеспечения внутрирегиональной потребности при сложившейся в последние годы загрузке перерабатывающих мощностей. Потребность края — 3,8 миллиона тонн, в том числе на переработку — 2,6 миллиона тонн», — отметил чиновник.

По словам Александра Чеботаева, с учетом переходящих запасов ресурсы зерна в текущем сезоне оцениваются в пределах шести миллионов тонн, что позволит осуществлять отгрузку в перерабатывающий сектор и вести экспортные поставки. За девять месяцев 2020 года вывоз зерна с территории Алтайского края составил около 800 тысяч тонн, в том числе 200 тысяч тонн на экспорт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края обнародовали информацию о том, что 91,5% сельхозорганизаций региона планируют завершить год с прибылью.

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