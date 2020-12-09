Москва, , 12:48 — REGNUM Инициатива появления в России «зеленых» продуктов питания связана с перспективным переходом как сельского хозяйства, так и переработки сельхозпродукции на экологически чистые стандарты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова, к. э. н Светлана Казанцева.

«В стране появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками, которые получат преимущества при экспорте и будут размещаться на специальных полках в магазинах.

На такую сельхозпродукцию будет распространяться так называемое «зеленое» финансирование внутри России и «зеленые» инструменты на внешнем рынке.

В отличие от органических продуктов при производстве «зеленых» продуктов аграрии могут в небольших количествах использовать минеральные удобрения, которые должны быть «максимально безвредными» дли экологии.

Данное нововведение положительным образом повлияет на сельскохозяйственную отрасль и смежные с ней сферы деятельности.

В последнее время в потреблении наблюдается тренд на продовольственный патриотизм, когда потребители при выборе между отечественным и зарубежным производителем питания выбирает отечественного. Теперь доводы в пользу выбора отечественной продукции вырастут.

Рынок давно уже готов к потреблению «зеленой» продукции. В последнее время компании стали проявлять активную заботу об окружающей среде, задумываясь, например, об оставляемом продукцией углеродном следе при ее производстве или о проблемах ее переработки.

Потребители также стали более социально ответственными, они готовы к такой инновации, так как такого рода продукция будет как полезной для их здоровья, так и положительным образом повлияет на экологию.

Что касается ценовой составляющей, то она будет зависеть как от затратной, так и от спросовой составляющей.

Релевантными затратами в данном случае будут затраты на удобрения: либо используются удобрения, которые приносят определенный вред окружающей среде, либо удобрения с бережным влиянием на окружающую среду.

Соответственно различие в их цене будет определять различие себестоимости производства сельхозпродукции при различных вариантах удобрений.

Спросовая составляющая цены будет демонстрировать соотношение спроса и предложения, и если спрос будет значительно превышать предложение, то цены на такую продукцию будут выше аналогов.

Но если производство подтянется под возросший спрос, то увеличение цен будет только в рамках инфляции и не будет большой дифференциации с аналогичной сельхозпродукцией без «зеленой» составляющей.

Качество такой «зеленой» продукции однозначно будет превышать аналогичную продукцию без «зеленой» составляющей, что имеет большое народнохозяйственное значение в целом по стране, так как в итоге приведет к улучшению показателей здоровья жителей России», — считает эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство РФ обсудит законопроекты об улучшенной («зеленой») сельскохозяйственной продукции.

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