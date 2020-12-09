Москва, , 12:58 — REGNUM Вопросы с трансграничным углеродным налогом, который могут ввести в Европейском союзе, можно решить путём использования источников возобновляемой энергии. Об этом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 9 декабря в видеообращении к участникам конференции газеты «Ведомости» по теме «Будущее возобновляемой энергетики в России».

Он назвал введение трансграничного углеродного налога очень тяжёлой для российской индустрии темой, к которой можно подойти с опорой на возобновляемую энергетику. В ближайшее время, отметил Чубайс, состоится совместное заседание комитетов РСПП, где будет предложена эта концепция.

«Предложим бизнесу с помощью возобновляемой энергетики попытаться подойти к решению проблемы трансграничного углеродного налога», — пояснил Чубайс.

2020 год для возобновляемой энергетики был тяжёлым. Проблема ВИЭ становится всё более серьёзной. Растёт количество вводимых объектов солнечной и ветровой энергетики, индустрия становится на ноги, формируется образовательный комплекс, добавил он.

«Мы приближаемся уже к цифре 2 тыс. МВт, что-то такое серьезное, солидное», — уточнил Чубайс.

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