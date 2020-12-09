Барнаул, , 12:37 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали предварительные данные о ситуации в агропромышленном комплексе региона. Они утверждают, что несмотря на мощнейшую засуху, в целом крестьянам удалось не потерять финансовую устойчивость. Подробности с правительственного совещания сообщает сегодня, 9 декабря, пресс-служба краевого правительства.

По оценке регионального министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, 91,5% сельхозорганизаций края планируют завершить год с прибылью.

«В 2020 году объем чистой прибыли агропредприятий в Алтайском крае превысит 18 миллиардов рублей, что почти на 40% выше уровня прошлого года. Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий оценивается на уровне 30%. В прошлом году была 22%», — пояснил чиновник.

Вместе с тем, Александр Чеботаев не стал скрывать что финансово-экономические показатели существенно различаются по хозяйствам и зонам края.

«Напряженная экономика складывается в хозяйствах Восточной, Западной Кулунды и Приалейской зоны края, наиболее пострадавших от засухи», — уточнил министр сельского хозяйства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Алтайского края, получившие в 2020 году не менее 700 миллионов рублей прямых убытков из-за небывалой засухи, могут рассчитывать на компенсацию от государства. Её общая сумма составит чуть более 45 миллионов рублей.

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