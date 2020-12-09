Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:35 — REGNUM В период с 23 по 27 ноября ведущим экспертом Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» проведен ресертификационный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) с целью оценки соответствия ее требованиям международного стандарта ISО 14 001:2015 и системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТиПБ) с переходом на новый стандарт ISО 45 001:2018, который пришел на смену OHSAS18001:2007.

Аудит проходил в подразделениях верхнепышминской площадки, филиалов «Производство сплавов цветных металлов» и «Производство полиметаллов». В целом руководители и персонал подразделений продемонстрировали высокий уровень компетентности, осведомленности в вопросах экологии, охраны труда и промышленной безопасности, открытость и заинтересованность в объективных результатах проверки.

В ходе аудитов были рассмотрены системные документы, в том числе новая Политика, вопросы, связанные с контекстом организации, управлением рисками и возможностями, управлением и оценкой результативности деятельности в области охраны окружающей среды и охраны труда.

Была дана положительная оценка работы руководства предприятия и персонала подразделений по поддержанию и постоянному улучшению систем. На заключительном совещании аудитор Алексей Александров поблагодарил за активное участие в аудите, высоко оценил его результаты, подтвердив соответствие систем менеджмента АО «Уралэлектромедь» требованиям международных стандартов, и дал заключение о выдаче новых сертификатов на следующие 3 года.

Накануне проведения внешнего аудита на предприятии приказом директора была принята новая «Политика в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности, потребления энергии и энергетической эффективности АО «Уралэлектромедь», разработанная с учетом требований нового международного стандарта ISО 45 001:2018. Это основополагающий системный документ, в котором сформулированы стратегические направления деятельности предприятия и обязательства по их реализации.