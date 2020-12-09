Москва, , 12:33 — REGNUM Россельхознадзор запрещает с 14 декабря ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор считает необходимым с 14 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведённых в Армавирской области Армении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с обнаружением в овощах из данного региона вируса мозаики пепино, который может нанести российскому овощеводству значительный урон.

Как сообщало ИА REGNUM, выявление вредителей в плодоовощной продукции, поставляемой из Азербайджана, стало причиной временного запрета на ввоз из этой страны томатов и яблок.

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