Москва, , 12:33 — REGNUM Расходы на оборону США за время президентства Дональда Трампа подросли с $600 млрд до $738 млрд. Динамика военных расходов Вашингтона за последние 30 лет идет по нарастающей, сегодня у страны самый большой военный бюджет в мире, он превосходит российский в 14 раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«При этом Россия успешно удерживает военный паритет со странами НАТО и обеспечивает свою безопасность по всей своей границе. Новые времена принесли удивительные изменения в реальную картину дня.

Экономические претензии, давление на другие страны мира посредством политики протекционизма и торговых войн отныне закреплены в военном бюджете США.

Это похоже уже на отчаянный шаг Вашингтона для удержания своих лидирующих позиций на мировых рынках, силовое давление на экономические законы, превосходство политики над экономикой.

Нужно отметить, что финансовая устойчивость США год за годом не вселяет оптимизма у аналитиков и инвестиционных компаний. В 2020 году доллар сдает свои позиции на валютном рынке, подешевев к тому же евро уже почти на 10%.

Финансовый станок ФРС США печатает и печатает новые долларовые банкноты. Дефицит бюджета страны, включая военные расходы, уже этим летом превысил $25 трлн. Еще 10 лет назад он составлял около $10 трлн.

Когда экономическое господство США на мировых рынках идет на спад, приходится браться за оружие», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление Украине $250 млн в рамках проекта американского военного бюджета на 2021 финансовый год.

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