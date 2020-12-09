Кызыл, , 12:30 — REGNUM В Туве за неделю с 30 ноября по 7 декабря отмечается снижение цен на бензин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, топливо Аи-92 подешевело на 0,54% — с 42,63 до 42,40 рублей.

Почти на полпроцента снизились цены на бензина Аи-95 — до 44,66 рублей. Стоимость бензина марки Аи-98 составила к 7 декабря 52,80 рублей (-0,15%). При этом стабильными остаются цены на дизельное топливо — 50,82 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице соседней Хакасии Абакане за тот промежуток времени автомобильное топливо, напротив, подорожало. Наиболее резко подрос 98-й бензин (+1,03%).

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