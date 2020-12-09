Барнаул, , 12:26 — REGNUM В Алтайском крае, где летом 2020 года наблюдалась небывалая засуха, собрали достаточно скудный урожай зерновых (чуть более трёх миллионов тонн против обычных пяти — прим. ИА REGNUM), чего не скажешь о гречихе. Подробности с заседания правительства региона, посвященного итогам работы АПК, сообщает сегодня, 9 декабря, пресс-служба краевого правительства.

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По оценке регионального министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, Алтайский край сохранил лидерство в стране по гречихе — собрано 500 тысяч тонн (в весе после доработки). По словам чиновников, этих объемов достаточно для полного обеспечения спроса населения на гречневую крупу, возросшего в период эпидемии коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Алтайского края, получившие в 2020 году не менее 700 миллионов рублей прямых убытков из-за небывалой засухи, могут рассчитывать на компенсацию от государства. Её общая сумма составит чуть более 45 миллионов рублей.

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