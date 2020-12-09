Москва, , 12:21 — REGNUM В РФ вместо того, чтобы упрощать условия въезда в страну трудовых мигрантов, следует повышать производительность труда российских работников за счет внедрения трудосберегающих технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Количество мигрантов, которые приезжают в РФ, не бесконечное. Можно сказать, что три основных источника трудовой миграции (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия) на сегодняшний день достигли своего предела. Даже упрощение процедур въезда в Россию не увеличит количества трудовых мигрантов. Это объективный процесс, — сказал Сафонов. — Но нам надо другую идеологию. Это может быть либо идеология, связанная с упрощенным предоставлением гражданства (дабы решать демографическую проблему за счет притока иностранцев), либо сделать ставку на повышение производительности труда российского работника за счет внедрения трудосберегающих технологий».

Как пояснил Сафонов, в России до сих пор используют старую систему, которая предполагает дешевую рабочую силу и низкий уровень технического оснащения рабочих мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов объяснил, надо ли в РФ упрощать условия для въезда в страну трудовых мигрантов.

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