Москва, , 12:20 — REGNUM Если в РФ появится дополнительное количество трудовых мигрантов, то это создаст дополнительные проблемы для российских граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что бизнесмены призвали правительство РФ упростить процедуру въезда в Россию трудовых мигрантов.

«Начнем с того, что для трудовых мигрантов условия въезда в РФ уже достаточно простые, — сказал Сафонов. — У нас основные потери, связанные с миграцией, касаются граждан из стран СНГ. Для них достаточно простой порядок въезда. Их въезд затруднен исключительно по причинам, связанным с коронавирусными ограничениями. Кроме того, надо принимать во внимание состояние российской экономики. У нас темпы экономического роста почти нулевые. И поэтому появление дополнительного числа мигрантов на территории РФ создаст дополнительные проблемы для российских граждан».

Как пояснил экономист, в настоящее время виден положительный эффект, связанный с отсутствием прежнего количества трудовых мигрантов. Это, по словам Сафонова, привело к повышению заработной платы промышленных рабочих и работников строительной отрасли.

«Для нашей экономики самая большая проблема — это как раз проблема низких заработных плат, — сказал Сафонов. — И в условиях падающей экономики и готовности предпринимателей экономить деньги появление в РФ дополнительной рабочей силы из числа мигрантов приведет к тому, что у нас возрастут риски возникновения безработицы и снижения заработных плат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов сказал, что на фоне резкого скачка безработицы в России разговоры об упрощении процедуры въезда для мигрантов выглядят странно.

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