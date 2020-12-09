Кемерово, , 12:14 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона с 2021 по 2025 год. Согласно ей Газпром вложит в газификацию и газоснабжение Кузбасса 2,95 млрд рублей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Уточняется, что программа предусматривает: строительство межпоселковых газопроводов в Кемеровском районе и Новокузнецке; строительство газопровода-отвода с газораспределительной станцией до Прокопьевска; техническое перевооружение газораспределительной станции «Топки». За пять лет планируется подготовить к приему газа 15,4 тыс. домов, 88 котельных и предприятий.