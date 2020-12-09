Москва, , 12:10 — REGNUM Приоритетом в работе правительства РФ является появление в стране бизнеса, который готов бороться за мировые рынки. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«Бизнес, который готов бороться за внешние рынки, — это наша цель и приоритет», — сказал он.

По словам Мишустина, в России за короткий срок необходимо создать сектор конкурентоспособных производств. И для этого нужно обеспечить для бизнеса комфортные условия работы.