Москва, , 12:01 — REGNUM Система мировой торговли разбалансирована из-за протекционизма. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

Он обратил внимание, что проблемы в торговле начались до распространения коронавируса.

«Система мировой торговли была разбалансирована задолго до коронавируса в том числе за счёт роста протекционизма, недобросовестной конкуренции и, конечно, торговых войн», — заявил Мишустин.

Российский премьер-министр также отметил волатильность цен на энергоносители.