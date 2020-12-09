Москва, 9 декабря 2020, 12:01 — REGNUM Система мировой торговли разбалансирована из-за протекционизма. Об этом 9 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».
Он обратил внимание, что проблемы в торговле начались до распространения коронавируса.
«Система мировой торговли была разбалансирована задолго до коронавируса в том числе за счёт роста протекционизма, недобросовестной конкуренции и, конечно, торговых войн», — заявил Мишустин.
Российский премьер-министр также отметил волатильность цен на энергоносители.