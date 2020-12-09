Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде предприниматели теряют интерес к размещению наружной рекламы на улицах города. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по развитию города Нижегородской Думы.

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По словам директора департамента градостроительного развития Алла Коновницына, план поступления ежемесячных платежей по договорам на уличную рекламу составлял 58,5 млн рублей, но фактически поступило лишь 41,5 млн рублей.

Участники заседания отметили, что падение рынка наружной рекламы затронуло не только Нижний Новгород, но и всю территорию России. При этом такая тенденция складывается, даже несмотря на уменьшение ставок арендной платы и размера единовременного платежа.

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