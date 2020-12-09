Пекин, , 11:57 — REGNUM По итогам ноября 2020 года в Китае было продано на 7,8% больше новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Всего за отчетный период на китайском авторынке было продано 2,11 млн машин. Отмечается, что уже пять месяцев подряд в Китае наблюдается рост продаж автомобилей почти на 8%.

В CPCA связывают это с восстановлением макроэкономического климата и показателей экспортных рынков, а также значительным ростом розничных продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Продажи автомобилей с ДВС на китайском авторынке в ноябре выросли на 3,1% в годовом сравнении, до 1,913 млн экземпляров. При этом реализация электромобилей в Китае составила 169 000 экземпляров — на 136,5% больше, чем за год.

Напомним, по итогам ноября 2020 года самыми продаваемыми в России китайскими моделями стали автомобили Geely.

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