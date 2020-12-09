Москва, , 11:49 — REGNUM В России пройдёт первое заседание Совета несырьевых экспортёров, сообщил 9 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«Мы создаём Совет несырьевых экспортёров. И в его состав вошли не только успешные предприниматели-экспортёры, но и представители деловых объединений — ТПП, РСПП, «Деловой России», «Опоры России». Сегодня на площадке форума пройдёт первое заседание Совета», — сказал глава правительства.

По его словам, в правительстве рассчитывают на получение предложений по повышению конкурентоспособности российской несырьевой неэнергетической продукции на зарубежных рынках.