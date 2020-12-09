Уфа, , 11:45 — REGNUM Штрафы за незаконную уличную торговлю увеличили в Башкирии. Соответствующий закон, подписанный главой республики, опубликован 8 декабря на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Изменения в ст. 13.16 Кодекса Башкирии об административных правонарушениях приняты государственным собранием региона 26 ноября текущего года.

Согласно документу, сумма штрафов за незаконную уличную торговлю в регионе для физических лиц составляет от 500 рублей до трех тысяч рублей (ранее сумма максимального штрафа составляла 1,5 тысяч рублей). Должностные лица за это правонарушение должны будут заплатить от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Сумма штрафов для юридических лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что в случае повторного нарушения граждане должны будут заплатить от четырех тысяч рублей до пяти тысяч рублей, для юридических лиц штрафы увеличатся до 150 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 50 тысяч рублей.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии решают вопрос эпидбезопасности на новогодних ярмарках