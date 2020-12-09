Москва, , 11:24 — REGNUM Первое место среди российских букмекеров заняла компания «Ф.О.Н.», которая развивает «Фонбет». Об этом свидетельствует рейтинг, составленный журналом Forbes.

Так, компания набрала 71,75 балла. Далее идёт «Букмекер Паб» («1хСтавка») — 45,24 балла. Компания ПМБК («Лига ставок») набрала 40,83 балла и замкнула тройку лидеров.

Уточняется, что компании оценивались по следующим показателям: выручка за 2019 год, изменение выручки к 2018 году, чистая прибыль, надежность, возраст, рентабельность, посещаемость сайта и количество упоминаний в средствах массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России в 2020 году на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена.

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