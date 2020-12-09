Москва, , 11:23 — REGNUM Объём реального экспорта России за девять месяцев превысил 111 млрд долларов, сообщил 9 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России».

«Только за девять месяцев объёмы несырьевого неэнергетического экспорта РФ превысили 111 млрд долларов», — сказал он.

Мишустин отметил ряд отраслей, где произошёл рост. Например, поставки продукции АПК выросли за десять месяцев на 15%.

Также он отметил результаты экспорта продукции фармацевтических компаний, пластмасс, товаров лёгкой промышленности, металлургии.