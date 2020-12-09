Геленджик, Краснодарский край, , 11:22 — REGNUM Иск администрации города-курорта Геленджик арбитраж Краснодарского края планирует рассмотреть 21 января 2021 года. В деле речь идёт о расторжении договоров аренды на два крупных земельных участка, ранее переданных агропромышленной компании, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в октябре 2020 года. Ответчиками выступают четыре юрлица — ОАО «АК «Михайловский перевал», АО «Агро-Центр «Пшада», ОАО «Агро-Ресурсы» и ООО «Черноморская агропромышленная компания». Третьими лицами в споре проходят управление Росреестра, госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Администрация требует расторгнуть договоры аренды земельных участков от 28 февраля 2013 года. Речь идёт о наделе с кадастровым номером 23:40:0605003:10 площадью 85 728 кв. м и с кадастровым номером 23:40:0605003:15 площадью 74 075 кв. м. Также истец требует признать прекратившимися права залога в отношении этих же участков. Суд просят указать «в мотивировочной части решения, что оно является основанием для исключения из сведений в Едином государственном реестре недвижимости записи о государственной регистрации договора аренды».

По данным публичной кадастровой карты, оба участка предназначены для сельскохозяйственного использования и производства. Кадастровая стоимость первого — 1 634 735,57 рубля, второго — 1 412 526,1 рубля.