Ашхабад, , 11:15 — REGNUM Центральный банк Туркмении выпустил памятные золотые и серебряные монеты номиналом 100 манатов (2095 рублей), сообщает агентство Orient.tm.

Монеты посвящены 25-летию нейтралитета Туркмении. Золотые монеты пробы 916,7 весят 39,94 грамма, серебряные пробы 925 — 28,28 грамма. Диаметр составляет 38,61 мм.

На аверсе монеты изображен символ 25-летия нейтралитета, на реверсе — государственный герб и номинал. Изображения выполнены через контраст матовой и глянцевой поверхностей.

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