Пенза, , 11:13 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачу перед правительством — уменьшить объем кредиторской задолженности. Министр финансов региона Любовь Финогеева доложила, что все принятые расходные обязательства будут исполнены до конца текущего года. От глав муниципальных образований области на 2021 год требуется максимально реалистично планировать доходную и расходную часть бюджетов.

При планировании бюджета на следующий финансовый год необходимо стараться максимально исходить из возможностей своего муниципалитета. Прогнозировать уровень доходов и рассчитывать под них расходную часть бюджета. Свою деятельность нужно строить так, чтобы это не привело к образованию задолженностей, добавил Белозерцев.

Региональному министерству финансов поручено всесторонне проанализировать бюджетную политику каждого района области и составить отдельный реестр по задолженности, а также как планируется ее закрывать. «Посмотрим, кто работает эффективно, как кому помогать, кого надо брать на сопровождение», — резюмировал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, с 2017 года в Пензенской области реализуется проект «Комфортная городская среда». В текущем году в нем приняли участие 36 муниципальных образований. Благоустроено 73 объекта, из них 30 — дворовые территории, 43 — общественные пространства. Из консолидированного бюджета израсходовано более 400 млн рублей. Губернатор Иван Белозерцев наметил, что в 2021 году должен быть проведен не меньший объем работ. Многие проекты требуют не столько финансовых затрат, сколько грамотного подхода и удобства для людей.

Читайте также: Пензенский губернатор требует больше предложений по проекту благоустройства