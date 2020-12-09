Москва, , 11:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может отклонить законопроект об оборонном бюджете на 2021 год из-за того, что в проект не включили меры, вводящие ответственность компаний — ведущих социальных сетей за размещенный на их платформах контент, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Трамп борется с ними уже много месяцев и считает, что они вредили ему во время предвыборной кампании.

Если это случится, то Конгрессу придется преодолевать вето президента. Несмотря на то, что это внутреннее дело США.

Но пока они воюют между собой, не вступят в действие новые санкции против Китая и России, которые тоже «зашиты» в этот законопроект», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила 9 декабря 2020 года проект оборонного бюджета на 2021 год.

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