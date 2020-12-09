Москва, 9 декабря 2020, 11:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп может отклонить законопроект об оборонном бюджете на 2021 год из-за того, что в проект не включили меры, вводящие ответственность компаний — ведущих социальных сетей за размещенный на их платформах контент, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила 9 декабря 2020 года проект оборонного бюджета на 2021 год.
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