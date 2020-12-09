Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Объем иностранных инвестиций, поступивших в Грузию в течение третьего квартала 2020 года, составил $302,6 млн, что на 23,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете, который 9 декабря был опубликован на сайте Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, больше всего в отчетном периоде было вложений от Великобритании. Из этой страны пришло $117,7 млн, что составило 38,9% от общего объема полученных инвестиций. Далее по этому показателю идут Нидерланды и США, из которых в Грузию соответственно поступило $79,3 млн и $24,2 млн.

Сообщается, что больше всего денег иностранцы вложили в финансовый сектор Грузии — $128,3 млн. На втором и третьем месте оказались энергетика ($37,1 млн) и обрабатывающая промышленность ($36,6 млн).

Стоит отметить, что в Грузии с ноября начала действовать программа по привлечению иностранных инвестиций. Компании, которые захотят вложить в экономику страны более $10 млн или более, а также создать от 150 рабочих мест, могут рассчитывать на софинансирование со стороны государства.

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