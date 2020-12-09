Норильск, Красноярский край, , 11:05 — REGNUM Разлив топлива в Норильске имел катастрофические последствия для окружающей среды. По подсчётам красноярских учёных, ущерб, причинённый в результате уничтожения среды обитания объектов животного и растительного мира, составил свыше 400 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 декабря в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В регионе подводятся итоги состоявшейся с 6 по 25 августа 2020 года научной экспедиции Сибирского федерального университета (СФУ) в Норильск. Специалисты изучали последствия разлива нефтепродуктов, его влияние на экосистему Таймыра: отбирали пробы, образцы. Также было проведено комплексное описание территории.

Исследования показали, что значительнее всего из-за разлива топлива пострадали луговые сообщества низкой поймы реки Амбарная. На обширной площади в 32,2 га погибла растительность, составляющая основной рацион питания водоплавающих птиц.

Пострадали места обитания охотничьих видов птиц, повреждены водно-болотные угодья. Нарушены заливные луга, в которых гнездятся водоплавающие и околоводные птицы, уничтожены кладки и гнёзда.

Зона прямого воздействия на объекты животного мира составила порядка 14 кв. км.

Также научные исследования охватили занесенных в Красную книгу РФ млекопитающих и птиц.

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По итогам экспедиции специалисты разработали перечень мероприятий по охране и восстановлению популяций охотничьих ресурсов, млекопитающих и птиц, дали рекомендации по восстановлению водных биологических ресурсов в бассейне реки Пясина.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») вытекло свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Была объявлена ЧС федерального характера. По подсчётам Росприроднадзора, окружающей среде причинён вред на 147,78 млрд рублей.

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