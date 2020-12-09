Ашхабад, , 11:01 — REGNUM Центральный банк Туркмении выпустил в обращение новые банкноты с усиленной защитой от подделки, сообщает издание Orient.tm.

Большинство купюр сохранили свой прежний вид. Новые купюры имеют номиналы 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов (21, 105, 109, 419, 1047 и 2095 рублей). Символика 25-летия нейтралитета Туркмении нанесена методом радужной печати.

К знаковым объектам на купюрах добавились изображения международного морского порта Туркменбаши и монумента конституции. Законными платежными средствами остаются банкноты образцов 2009, 2012, 2014 и 2017 годов.