Уфа, , 10:59 — REGNUM Программы поддержки артелей ремесленников и предприятий народных промыслов разрабатывают в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на расширенном заседании Совета Торгово-промышленной палаты региона.

По его словам, правительство региона совместно с Торгово-промышленной палатой республики работает над решением проблем промышленности Башкирии, также помогает реализовывать продукцию и увеличивать объёмы производства. Так, на поддержку легкой промышленности республики в текущем году было направлено 150 млн рублей. Таким образом, в регионе смогли оперативно организовать массовый выпуск санитарных костюмов и медицинских масок. При этом Торгово-промышленная палата нашла необходимое сырье и продолжает формировать запасы для швейных фабрик, которые выпускают эту продукцию, добавил он.

Хабиров отметил, что сейчас правительство Башкирии совместно с Торгово-промышленной палатой разрабатывает подобные программы поддержки артелей ремесленников и предприятий народных промыслов.

По словам главы торгово-промышленной палатой Башкирии Тимура Хакимова, с 2019 года по 2020 год получили финансовую помощь 33 проекта предприятий региона. При этом общий объем льготных займов составил 3,36 млрд рублей. А начинающие предприниматели прошли бесплатное обучение в рамках образовательных проектов Торгово-промышленной палаты.

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