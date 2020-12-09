Париж, , 10:55 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил новые версии бюджетных моделей Citroen C3 C-Series, C3 Aircross C-Series и C5 Aircross C-Series. Об этом сообщается на сайте Express&Star.

Версии C-Series будут продаваться как через онлайн-сервис, так и непосредственно в дилерских салонах.

Хэтчбек C3 C-Series в базовой комплектации будет стоить 13 980 фунтов стерлингов (около 1,38 млн рублей). Это авто будет оснащено легкосплавными дисками размером 16 дюймов, светодиодной головной оптикой и контрастной чёрной крышей. Для модели доступны четыре цвета, среди которых есть модный оттенок Citroen Soft Sand metallic.

Под капотом хэтчбека стоит 82-сильный 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, сочетающийся с пятискоростной трансмиссией.

Модель Citroen C3 Aircross C-Series стоит от 17 000 фунтов стерлингов (около 1,68 млн рублей). Она имеет мягкую на ощупь «приборку», серую обивку, опцию автоматического включения фар, а также новейший кондиционер. Максимальная мощность мотора автомобиля равна 109 л. с.

Что же касается Citroen C5 Aircross C-Series, то эта машина в базовой комплектации стоит 25 755 фунтов стерлингов (около 2,54 млн рублей). Модель создана на основе актуальной комплектации Shine. Дополнена она легкосплавными дисками размером 18 дюймов, светодиодными фонарями и хромированным выхлопным патрубком.

Ранее дилеры Citroen в РФ изменили стоимость всех, представленных в стране моделей авто. Причём большая часть комплектаций С3 Aircross и C5 Aircross подорожала на 65−175 тыс. рублей, что составляет 2,5−8,0% от прежней цены.

Читайте также: Citroen открыл новый дилерский центр в Санкт-Петербурге