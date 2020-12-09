Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Выделение $916 млрд в качестве экстренной меры простимулирует экономику США в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса. С такой инициативой, обращённой к Конгрессу США, выступил министр финансов Стивен Мнучин.

По итогам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Мнучин отметил, что от имени президента предлагает выделить $916 млрд. Речь идёт о более крупном вливании, чем двухпартийное предложение о $908 млрд, пояснил он в опубликованном заявлении.

Новый вариант пакета экстренных мер, призванных подтолкнуть экономику, предусматривал выделение $908 млрд. Его подготовили сенаторы из Демократической и Республиканской партий.

Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали предложение о выделении $916 млрд. Президент предлагает уменьшить выплаты по безработице со $180 млрд до $40 млрд, а это неприемлемо, отмечено в их заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, дискуссии о том, сколько денег выделить на поддержку экономики, длятся в американском конгрессе с августа.

Читайте также: Минфин США озвучил размер помощи авиакомпаниям