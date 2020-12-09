Кейптаун, , 10:42 — REGNUM В период с июля по сентябрь этого года ВВП ЮАР вырос на 13,5%. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на данные статистического агентства страны (Stats SA).

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Эксперты связывают экономический рост «с ослаблением карантинных ограничений для борьбы с COVID-19», говорится в заявлении Stats SA.

Экономический рост был зафиксирован после резкого спада на 17% во втором квартале года, которое было обусловлено мерами, введенными для сдерживания распространения коронавируса. Это было четвертое квартальное сокращение экономического роста страны подряд.

По сегодняшним данным, экономика ЮАР восстанавливается, и если этот темп сохранился в течение года, то общий рост ВВП страны мог бы составить 66,1%.