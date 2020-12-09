Баку, , 10:22 — REGNUM В ноябре текущего года обязательства в рамках сделки ОПЕК+ были выполнены Азербайджаном полностью. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго.

Указывается, что по условиям данного соглашения Баку в августе — декабре текущего года должен был уменьшить на 131 тыс. баррелей, сохранив в объеме 587 тыс. баррелей в сутки, ежесуточную добычу нефти.

«Добывая в ноябре в среднем 587 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан в ноябре на 100% выполнил обязательства в рамках ОПЕК+», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что добыча нефти в сутки в Азербайджане в ноябре вместе с конденсатом составляла 686,2 тыс. баррелей, из которых 587 тыс. баррелей — это нефть, а остальные 99,2 тыс. баррелей — конденсат.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что министерская встреча ОПЕК+ должна быть проведена 4 января 2021 года.