Москва, , 10:17 — REGNUM Обстановка на рынке нефти стабилизировалась, а торговый диапазон сузился. 8 декабря нефть марки Brent удержалась над уровнем $48 и даже смогла зафиксировать символический прирост по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 9 декабря, в начале торгов котировки расположились немногим ниже уровня открытия, продолжая удерживаться в тесном коридоре $48−49 за баррель.

Черное золото довольно стойко переносит негатив со стороны обстановки с вирусом, где число случаев заражения продолжает расти, а вместе с ним ужесточаются и карантинные меры в отдельных регионах, угрожая восстановлению спроса.

Отчасти это компенсируется за счет все еще оптимистичных ожиданий относительно вакцинации, которая на этой неделе началась с Британии.

Локальным фактором, удержавшим цены от падения, оказался энергетический обзор американского минэнерго, в котором ведомство пересмотрело свой прогноз по добыче нефти в Штатах в сторону понижения, повысило оценку средней цены Brent и оставило прогноз потребления без изменений. В целом обзор оказал сдержанное благоприятное впечатление на участников рынка.

Сегодня в течение дня попытки роста Brent, вероятно, будет сдерживать осадок от отчета API, который отразил рост запасов сырой нефти в США на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей против прогноза сокращения на 1,4 млн.

Запасы бензина подскочили на 6,4 млн при прогнозе в +2,3 млн, а запасы дистиллятов — на 2,3 млн против более скромных ожиданий на уровне +1,4 млн.

Впрочем, если статистика минэнерго США выйдет в позитивном ключе, на контрасте с данными API нефть может подорожать, если этому будут способствовать общерыночные настроения», — считает эксперт.

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