Барнаул, , 10:10 — REGNUM Закон о появлении в России «зелёных» продуктов питания может оказаться лишь инструментом в руках коррумпированных чиновников. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя внесённый в правительство законопроект, он пояснил:

«Конечно, стремление обеспечить качественными продуктами можно только приветствовать. Однако, как всегда, дьявол прячется в мелочах. Кто и как будет оценивать продукцию на соответствие этому «зеленому стандарту»? Если это государственные органы в лице Роспотребнадзора, то мы помним, как срочно принимались политические решения о непригодности грузинских вин и боржома, когда началась война с Грузией. Постоянные политические трения с Белоруссией на предмет непригодности их продукции.

Зная оснащение наших лабораторий Роспотребнадзора, могу утверждать, что у них нет оборудования для всего спектра оценки качества. Поэтому мировая практика предполагает конкуренцию независимых лабораторий, которые могут произвести полноценную экспертизу. А без этого этот закон окажется лишь инструментом в руках коррумпированных чиновников».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о появлении в России «зеленых» продуктов питания рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. По её словам, так как к такой продукции будут применять более жесткие требования (как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров), то она и маркироваться будет особым знаком.

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