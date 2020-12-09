Вена, , 10:05 — REGNUM Одна из ведущих австралийских авиакомпаний Virgin Australia больше не будет закупать самолёты типа Boeing 737 MAX 8. Как заявили в компании 9 ноября, с американским авиапроизводителем было достигнуто соглашения о реструктуризации заказа и графика поставок лайнеров.

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«Новый заказ теперь включает 25 самолётов Boeing 737 MAX 10, которые планируется поставлять с середины 2023 года, что обеспечит большую эффективность авиакомпании. Авиакомпания отказалась от покупки Boeing 737 MAX 8», — говорится в заявлении Virgin Australia опубликованном на её сайте.

Как отметила генеральный директор и управляющий директор Virgin Australia Group Джейн Хрдлика, эти самолёты планируется использовать как на внутренних так и на ближнемагистральных международных рейсах.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года национальная авиакомпания Катара Qatar Airways отказалась от заказа на Boeing 737 Max и потребовала от американского авиапроизводителя замены лайнера на другие самолеты. Также было заявлено, что авиакомпания не будет принимать новых самолетов Boeing и Airbus в 2020 и 2021 году.

Напомним, эксплуатация самолётов Boeing-737 MАX во всём мире была приостановлена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибло почти 400 человек. в середине ноября 23 020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило корпорации Boeing вернуть в эксплуатацию авиалайнеры Boeing 737 MAX.

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