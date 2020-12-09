Тюмень, , 10:01 — REGNUM Тюменская областная больница №1 покупает услуги санавиации на 2021 год за 141 млн рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно заказу вертолёт Ми-8 или его аналог должен отлетать 525 часов по территории Уральского федерального округа и Омской области, стоимость часа работы — 269 тыс. рублей. Воздушное судно должно быть оборудовано аппаратом для стимуляции сердца, дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом, бактерицидным облучателем и прочим.

Отмечается, что в случае непредвиденных ситуаций исполнитель контракта должен предоставить резервный вертолёт с соответствующими характеристиками.