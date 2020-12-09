Уфа, , 09:51 — REGNUM Пандемия коронавируса благоприятно сказалась на развитии туризма в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщил глава региона Радий Хабиров в интервью журналистам в рамках Международной недели бизнеса — 2020.

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По его словам, если пришлось бы ещё года два просидеть с закрытыми границами, то руководство Башкирии так развило бы региональный туризм, «что было бы здорово».

Хабиров отметил, что в настоящее время жители не выезжают за границу, при этом люди должны отдыхать. А значит, они начинают присматриваться к тому, что у них есть в регионе. А в Башкирии находится столько всего, что эту территорию можно обследовать на протяжении многих лет, получать удовольствие и наслаждаться.

Глава региона отметил, что сейчас вопрос состоит в том, что до сих пор не создана необходимая для комфортного туризма инфраструктура. Поэтому руководство региона над этим очень активно сейчас работает.

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