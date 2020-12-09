Москва, , 09:49 — REGNUM В России по итогам октября 2020 года на 8,2% уменьшилась средняя сумма микрозайма, по сравнению с октябрем 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"За 10 месяцев 2020 года в России выдали 16 млн микрозаймов (на 7,7% меньше к 10 месяцам 2019 г.) на 201,0 млрд руб. Средняя сумма микрозайма уменьшилась и по итогам октября 2020 года составила 13 тысяч рублей. Совокупный портфель микрозаймов достиг 161,3 млрд рублей. Уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает практически стабильный рост — уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец октября составляет 42,46% (на 7,75 процентных пункта выше уровня на 31 октября 2019 года), — сообщили в пресс-службе.

По данным бюро, средний срок выдаваемых микрозаймов снизился, составив в среднем 3,09 месяца.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты бюро рассказали, как в РФ обстоит дело с выдачей кредитных карт.

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