Барнаул, , 09:46 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, ещё только собираются возобновить плановую медицинскую помощь. Судя по официальному сообщению, опубликованном сегодня, 9 декабря, региональным минздравом, с таким заявлением чиновники были вынуждены выступить в связи с недостоверной информацией, появившийся в средствах массовой информации.

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"Многие СМИ сообщили, что 9 декабря в регионе возобновлена плановая медицинская помощь. Но пока в крае идет только подготовка к ее возобновлению», — сказано в сообщении регионального минздрава. Там же подчеркнули, что возобновление работы медицинских организаций в прежнем режиме будет иметь этапный характер и зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном муниципальном образовании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1234 человек (+14 за сутки). Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 28 132 человек, причем 222 из них добавились только за последние сутки.

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