Горно-Алтайск, , 09:44 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и председатель правления Газпрома Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона в 2021—2025 годах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, инвестиции вырастут в 3,3 раза, почти до 4,9 млрд рублей.

Согласно документу, здесь планируется построить 465 км газопроводов, создать условия для газификации 13 поселений, а также 13 жилых микрорайонов Горно-Алтайска. Региональной руководство обеспечит подготовку к приёму газа 14,2 тыс. домовладений и девяти котельных.

«На 1 января 2020 года уровень газификации составил 6,2%. По итогам реализации новой программы показатель вырастет в 3,7 раза — до 22,9%, в том числе уровень газификации городов — в 4,1 раза, до 45,5%», — отметили в компании.

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