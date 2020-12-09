Москва, , 09:41 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года в России выдали 7,59 млн кредитных карт — на 11,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"За 10 месяцев 2020 года в России выдали 7,59 млн кредитных карт на 457,1 млрд рублей. Средний лимит по кредитным картам увеличился и по итогам октября 2020 года составил 68,4 тысячи рублей. Совокупный портфель кредитных карт по итогам октября 2020 г. достиг 951,5 млн рублей», — сообщили в бюро.

Как подчеркнули эксперты бюро, уровень риска портфеля кредитных карт (уровень просроченных более 90 дней кредитов) в целом на конец октября снизился до 7,04%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бюро проинформировало о динамике выдачи в РФ ипотечных кредитов.

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