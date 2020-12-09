Москва, , 09:35 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года в России выдали 573,3 тысяч ипотечных кредитов (что на 21,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) на 1 588,1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средний размер ипотеки увеличился и по итогам октября 2020 года составил 2,95 млн рублей. Совокупный ипотечный портфель по итогам октября 2020 года достиг 4 261,7 млрд рублей. Уровень риска ипотечного портфеля сохраняется на стабильно низком уровне: уровень просроченных более 90 дней кредитов на конец октября составляет 1,62%», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в бюро, средний срок выдаваемых ипотечных кредитов по итогам октября 2020 года в среднем составляет 197,95 месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в бюро оценили ситуацию с выдачей в РФ автокредитов.

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