Москва, , 09:33 — REGNUM На начало второго полугодия в России числилось 55,4 млн транспортных средств (легковые, грузовые, легкие коммерческие автомобили, автобусы, мотоциклы). При этом численность транспортных средств старше 15 лет составила 22 млн экземпляров. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По данным журналистов агентства, самое большое количество транспортных средств старше 15 лет в России среди мотоциклов. Так, 88% байков в стране имеет возраст более 15 лет.

Также большое число возрастной техники среди грузовиков. В этом сегменте 64% техники старше 15 лет.

В сегментах легких коммерческих машин и автобусов более 40% техники имеют возраст свыше 15 лет. А самым «молодым» считается парк легковых машин — порядка 34% этого сегмента составляют автомобили старше 15 лет.

Напомним, на 1 июля 2020 года в России было зарегистрировано 35 млн автомобилей, произведенных в России, что составляет 63,3% от общей численности транспортных средств в стране.

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