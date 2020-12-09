Чита, , 09:30 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края направило средства дальневосточной субсидии на ремонт нескольких медицинских учреждений, сообщает глава краевого минфина Вера Антропова. Её слова цитирует сегодня, 9 декабря, пресс-служба регионального правительства.

«209 миллионов рублей выделено на капитальный ремонт клинических больниц №1 и №2 города Читы, а также городского родильного дома. Отмечу, что в клинической больнице №1 на средства дальневосточной субсидии ремонтируют здание травматологического пункта», — пояснила чиновница.

Известно, что часть средств направлена на проектирование туберкулезной больницы на 250 коек в Чите.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Забайкалье может рассчитывать на установку в регионе 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов): средства на них (почти 222 миллиона рублей) выделены в рамках средства дальневосточной субсидии — плана социального развития центров экономического роста.

Всего в 2020 году в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкалье реализуют 52 мероприятия на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Дальневосточная субсидия помогает здравоохранению Забайкалья