Москва, , 09:30 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года в России выдали 632, 3 тыс. автокредитов, что на 4.9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средняя сумма автокредита по итогам октября 2020 года составила 814,3 тысяч рублей. Совокупный портфель автокредитов достиг 868,0 млрд рублей. Уровень риска портфеля автокредитов сохраняется на стабильно среднем и приемлемом для данного вида кредитов уровне», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в бюро, средний срок выдаваемого автокредита по итогам октября 2020 составляет 51,95 месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты бюро выяснили как в РФ обстоит дело с выдачей потребительских кредитов.

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