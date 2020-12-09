Москва, , 09:24 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года в России выдали 9,9 млн потребительских кредитов (минус 28,2% к 10 месяцам 2019). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в пресс-службе Бюро кредитных историй «Эквифакс».

"Средняя сумма потребительского кредита выросла и по итогам октября 2020 года составила 259,8 тыс. руб. (+39,1% по сравнению с октябрем 2019 г.). Совокупный портфель потребительских кредитов по итогам октября 2020 г. достиг 4 773,2 млрд руб. (+5,4% к октябрю 2019 г.)», — уточнили в бюро.

Как подчеркнули в пресс-службе, уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне.

«Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец октября увеличился до 16,99%, — сообщили в бюро. — Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам октября 2020 составляет 30,15 месяцев».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Одной из причин того, что в РФ стали выдавать меньше потребительских кредитов является то, что банки ужесточили требования к заемщикам.