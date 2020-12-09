Ташкент, , 09:21 — REGNUM Узбекистанские автопроизводители подают дурной пример для других крупных компаний, лоббируя отмену пошлин на импорт товаров под своим брендом. Об этом написала исполнительный директор компании Smartgov Consulting Азиза Умарова на своей странице в Facebook.

«Автопром, видимо, вдохновляет многих повторить свой оглушительный успех», — написала эксперт. По её словам, стоимость аналогичной продукции у конкурентов оказывается значительно выше из-за таможенных пошлин и акцизов.

Умарова призвала обеспечить равные конкурентные условия на рынке. Она заявила о необходимости упразднить профильные государственные ассоциации, так как они лоббируют повышение таможенных пошлин и акцизов.

Ранее антимонопольный комитет Узбекистана выдал предписание автопроизводителю UzAuto о необходимости снизить необоснованно завышенные цены.

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