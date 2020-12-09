Абакан, , 09:12 — REGNUM В столице Хакасии — городе Абакане за неделю с 30 ноября по 7 декабря подорожал бензин.

Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в Красноярскстате, за указанный период в Абакане литр бензина Аи-92 вырос в цене на 0,21% (с 41,89 до 41,98 рубля). Бензин Аи-95 подорожал на 0,04% (с 44,79 до 44,81 рубля за литр), Аи-98 — на 1,03% (с 50,61 до 51,13 рубля за литр).

Дизтопливо в Абакане за неделю подорожало на 0,30% (с 49,47 до 49,62 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, российские нефтеперерабатывающие заводы по итогам ноября 2020 года произвели 3,17 млн тонн бензина. Это на 4% меньше, чем годом ранее.

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