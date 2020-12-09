Уфа, , 09:13 — REGNUM Третий пакет мер поддержки бизнеса при пандемии коронавируса намерены принять в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании «Экономика партнёрства в преодолении глобальных вызовов» Международной недели бизнеса — 2020 в Уфе.

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По его словам, задачей третьего пакета мер поддержки бизнеса является минимизирование экономических последствий второй волны коронавируса. Готовя его, правительство региона активно проводило консультации с предпринимателями. В результате были учтены предложения бизнеса.

Хабиров отметил, что экономика Башкирии прямо сейчас готова дать ответы на вызовы времени. Так, в самом начале пандемии коронавируса в аптеках республики быстро раскупили все маски, поэтому эти средства защиты доставлялись на самолетах из других стран. При этом, швейные предприятия региона в срочном порядке освоили их производство: на текущий момент в Башкирии имеется запас масок на полгода. Так же оперативно было начато производство дефицитного штуцера для подключения аппарата ИВЛ к кислородной трубе. И это связано, в том числе, и с санкционной политикой и пониманием того, что нужно развивать свои производства. Поэтому башкирские предприятия планомерно занимают свои ниши, подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в рамках первого и второго пакетов мер на поддержку экономики Башкирии было направлено около 30 млрд рублей.

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